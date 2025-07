"Uns ist ihr Level bewusst": PSG-Coach warnt vor Bayern

Trainer Luis Enrique von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain will sich vor dem Viertelfinale bei der Klub-WM gegen den FC Bayern nicht auf den Lorbeeren der vergangenen Spielzeit ausruhen. „Es zählt nicht, was wir in der letzten Saison gemacht haben. Wir müssen uns immer verbessern“, sagte der spanische Coach vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Atlanta.