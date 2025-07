Schwer verletzter Musiala: „Niemand ist schuld daran“

Der Jungstar nimmt Gianluigi Donnarumma in Schutz. Zudem spricht der 22-Jährige über seine OP und seine Gefühle.

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala hat nach seiner schlimmen Verletzung Torwart Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain in Schutz genommen. „Niemand ist schuld daran, solche Situationen passieren“, sagte der 22-Jährige in einem Instagram-Video.

Musiala hatte sich am Samstag im Viertelfinale der Klub-WM gegen den Champions-League-Sieger (0:2) bei einem Zusammenprall mit Donnarumma das linke Sprunggelenk ausgerenkt. Dabei war das Wadenbein gebrochen. Der italienische Nationalkeeper war danach zum Teil heftig für seinen Einsatz kritisiert worden. Auch Bayern-Keeper Manuel Neuer hatte Donnarumma Vorwürfe gemacht.

Musiala war nach der Rückkehr aus den USA am Montag in Murnau operiert worden. Er fällt monatelang aus. „Die OP ist wirklich gut verlaufen, ich bin in guten Händen“, sagte der Bayern-Profi. Er werde „die nächste Zeit dazu nutzen, meine Kraft und Positivität wieder aufzubauen. Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen.“ Der Klub hatte mitgeteilt, dass Musiala schon ab Dienstag „mit den ersten Reha-Einheiten beginnen“ werde.