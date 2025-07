"Ungerecht", "verrückt": Scharfe Kritik aus Italien an Manuel Neuer

Neuers Donnarumma-Kritik: Juve-Legende kontert scharf

Tacchinardi, fünfmal Landesmeister und 1996 Champions-League-Sieger mit Juve, zeigte sich in seiner aktuellen Rolle als Experte für den Streaming-Anbieter Mediaset Infinity schwer verwundert über Neuer und nahm PSG-Schlussmann Donnarumma in Schutz.

Musiala erlitt Wadenbeinbruch

Donnarumma wendet sich an verletzten FC-Bayern-Star

Der Bayern-Torhüter kritisierte zudem das Verhalten des Italieners direkt nach der Aktion. Während Musiala verletzt am Boden liegen blieb, schien Donnarumma zunächst gar nicht zu bemerken, was passiert war.

„Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gefragt: ‚Willst du nicht mal eben hingehen? Der Jamal liegt da.‘ Da gehört es sich aus Respekt, dahinzugehen, ihm alles Gute zu wünschen und ein kleines Sorry dazulassen. Daraufhin ist er dann auch zu Jamal gegangen", erklärte Neuer weiter - und zog auch die Aufrichtigkeit von Donnarummas emotionaler Reaktion danach in Zweifel.

Nach dem Spiel wandte sich der 26 Jahre alte Donnarumma via Instagram an Musiala: „Meine Gebete und besten Wünsche sind mit dir, Jamal“, schrieb er. Medienberichten zufolge hatte er auch versucht, sich in der Kabine und mit persönlichen Textnachrichten an den DFB-Star zu wenden.