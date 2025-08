SGE-Boss wünscht sich Klub-WM in Deutschland

Die nächste Ausgabe der Klub-WM im Jahr 2029 wünscht sich Eintracht Frankfurts Axel Hellmann in Deutschland.

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann wünscht sich, dass die nächste Klub-WM 2029 in Deutschland ausgetragen wird. „Es muss der Anspruch einer großen Fußball-Nation wie Deutschland sein, eine solche Veranstaltung hierher zu holen“, sagte er der Bild.

„Mit der Stadioninfrastruktur und den grundsätzlich eher gemäßigten Temperaturen“ wäre Deutschland für ihn ein geeigneter Ort. „Ich bin sicher, dass es viele Spiele im schönsten und logistisch am besten zu erreichenden Stadion gibt, nämlich Frankfurt“, fügte der SGE-Funktionär mit einem kleinen Schmunzeln hinzu.

Für die Austragung der nächsten Ausgabe der Klub-WM im Jahr 2029 sollen sich bereits zahlreiche Nationen in Stellung gebracht haben. Brasilien, Marokko, Spanien oder auch Katar gelten als interessiert an der Ausrichtung.

An dem Wettbewerb der FIFA hatte es allerdings vor allem aus Deutschland laute Kritik gegeben. „Wir neigen in Deutschland dazu, erst mal alles, was uns aus der Komfortzone rausholt und nicht unserem Wettbewerbsbild entspricht, schlechtzureden“, schilderte Hellmann seine Sicht auf die Dinge.