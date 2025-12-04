Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV

SID 04.12.2025 • 10:15 Uhr Der Weltmeister von 2014 verstärkt das prominente Team, dem schon Thomas Müller und Jürgen Klopp angehören. Bei der Auslosung ist er erstmals dabei.

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, wird künftig das Team von MagentaTV verstärken. Nach Thomas Müller und Jürgen Klopp ist der 36-Jährige der dritte prominente Experte für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Seinen ersten Einsatz für den Sender wird Hummels bereits am Freitag (18.00 Uhr MEZ) bei der Auslosung der zwölf Vierergruppen für die XXL-WM haben.

Er habe MagentaTV „schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet“, sagte Hummels. Es werde „richtig cool. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen.“ Der frühere Nationalspieler ist in der Champions League bereits als Experte für Prime Video am Start.