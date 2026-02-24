Rummenigge lobt Klub-WM: „Fast eine weltweite Sensation“

SPORT1 24.02.2026 • 12:07 Uhr Der frühere Vorstandsboss von Bayern München sieht eine vielversprechende Zukunft für den neuen FIFA-Wettbewerb.

Der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist überzeugt, dass sich die vom Fußball-Weltverband FIFA reformierte Klub-Weltmeisterschaft auf Dauer durchsetzen wird.

„Ich würde sagen, dass es sich um ein anderes Qualitätsniveau handelt, und ich bin überzeugt, dass es nach und nach von der Öffentlichkeit und dem allgemeinen Publikum akzeptiert werden wird“, sagte der 70-Jährige in einem FIFA-Interview.

Im Vorjahr hatte in den USA die erste Auflage der neuen Klub-WM mit 32 Mannschaften stattgefunden, den Pokal gewann am Ende der FC Chelsea. „Jetzt ist es wirklich eine Klub-Weltmeisterschaft. Wer sie gewinnt, ist die beste Mannschaft der Welt“, sagte Rummenigge.

Rummenigge schwärmt von Infantino

Für den Ex-Weltklassestürmer, einst Vorstandschef und derzeit Aufsichtsratsmitglied bei Bayern München, sei die Reform „fast eine weltweite Sensation“. Die nächste Ausgabe ist für 2029 geplant.

Viel Lob hatte Rummenigge auch für den FIFA-Boss Gianni Infantino übrig. Diesem attestierte er ein „Fußballherz“. Ein solches sei „ja schon mal nicht bei jedem Fußballfunktionär vorhanden – habe ich festgestellt aus eigener Erfahrung."

Rummenigge weiter: „Ihn interessiert nicht nur das, was ihm immer vorgeworfen wird, die Einnahmenseite, sondern ihn interessiert Fußball wirklich.“ Infantino steht immer wieder in der Kritik - zuletzt wegen seiner großen Nähe zu US-Präsident Donald Trump.

Er habe „Gianni“ immer geschätzt. Selbst bei Meinungsverschiedenheiten sei man immer zur einer fairen Lösung gekommen. Die hohe Wertschätzung hat ihren Ursprung wohl in gemeinsamen Tagen bei der Klubvereinigung ECA (heute EFC), der Rummenigge lange vorstand: „Grundsätzlich war die ECA damals ja eine Erfindung der UEFA. Gianni Infantino war als Generalsekretär hier sehr aktiv tätig. Eigentlich würde ich ihn als Founder (Gründer) der ganzen Geschichte bezeichnen.“

Vor der Änderung des Formats hatte jeder Kontinentalverband einen Vertreter zu einem Kurzturnier entsendet. Die neue Klub-WM mit nun viel mehr Mannschaften ersetzte derweil den früher stets ein Jahr vor der regulären WM ausgetragenen Confederations Cup.