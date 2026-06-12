Vor Auftaktspiel: Trump meldet sich beim US-Team

SID 12.06.2026 • 22:21 Uhr Der US-Präsident nennt bei seinem Anruf Cheftrainer Mauricio Pochettino einen "fantastischen Typen" und die Spieler "großartig".

Zum Spiel wollte er nicht kommen, vor dem WM-Auftakt der USA am Freitagabend Ortszeit in Los Angeles hat es sich Präsident Donald Trump allerdings nicht nehmen lassen, der Nationalmannschaft des WM-Hauptgastgebers viel Glück zu wünschen. In einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video teilte das „USMNT“ mit, der Staatschef habe sich am Donnerstagabend vor dem Spiel gegen Paraguay (Sa., 03.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gemeldet.

In dem Video ist zu sehen, wie zunächst Andrew Giuliani, Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, über Lautsprecher mit Trump spricht und dem Präsidenten sagt: „Ich stehe hier vor 26 Champions und einem großartigen Trainer“. Anschließend reichte Giuliani das Telefon an Cheftrainer Mauricio Pochettino weiter.