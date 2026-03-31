U21, EM-Qualifikation: Deutschland - Griechenland heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Vincent Wuttke 31.03.2026 • 15:00 Uhr Deutschlands U21 steht vor dem Qualifikations-Endspiel um die EM-Teilnahme gegen Griechenland unter Druck. So können Sie den Showdown verfolgen.

Es wird eng, es wird laut, es wird hitzig: Wenn die deutsche U21 am Dienstag im Hexenkessel von Athen zum Showdown um das EM-Ticket antritt, werden die DFB-Asse einen kühlen Kopf benötigen. „Da wird eine Wand stehen, die Fans werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen“, sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem Duell um Platz eins im kleinen Apostolos Nikolaidis Stadion (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Deutschlands Kader ist gespickt mir großen Talente wie Tom Bischof (FC Bayern), Said El-Mala (Köln), Brajan Gruda (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart) oder Nicolo Tresoldi (Brügge). Doch können sie ihr Potenzial abrufen?

U21-EM-Qualifikation heute live: So verfolgen Sie Griechenland – Deutschland

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Als „Top-Derby“ hat Griechenlands Verband das Duell zwischen dem Ersten und Zweiten der Gruppe angekündigt, die Tickets für die Begegnung sind kostenlos. „Griechenland wird viele Zuschauer ins Stadion locken, das ist uns bewusst. Das ist ein traditionelles Stadion“, sagt Di Salvo über die Partie in der 16.000 Fans fassenden Heimat des Traditionsklubs Panathinaikos.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg muss her, um Griechenland im Kampf um das direkte EM-Ticket noch einzuholen. Weil das Hinspiel in Jena 2:3 verloren ging, liegt das DFB-Team aktuell drei Punkte zurück. „Wir sind in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen Tabellenführer werden“, sagt Di Salvo.

Deutschland hofft auf Tresoldi

Die Hoffnungen ruhen dabei auf Toptorjäger Nicoló Tresoldi, der zuletzt gegen Nordirland (3:0) doppelt traf und bei zwölf Treffern in 23 U21-Einsätzen steht. „Ich habe einen Lauf, hoffentlich kann ich den fortsetzen. Es wird wie ein K.o.-Spiel“, sagt der Stürmer des FC Brügge. Aber wäre die Partie in Athen nicht auch für Kölns Jungstar El Mala der perfekte Zeitpunkt für sein erstes Tor im U21-Trikot? „Da sind wir uns einig“, sagte Di Salvo und lachte.

Im Idealfall gelingt sogar ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, dann hätte Deutschland auch den direkten Vergleich mit Griechenland gewonnen.

Sollte kein Sieg gelingen, wäre Platz eins wohl weg. In dem Fall müsste das DFB-Team hoffen, am Ende der Qualifikation der punktbeste der neun Gruppenzweiten zu werden, in dem Fall wäre das EM-Ticket ebenfalls sicher. Die übrigen Gruppenzweiten müssen dagegen in die Playoffs, um die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien zu erreichen, bei der auch die Olympiatickets für 2028 vergeben werden.