FC Bayern II gewinnt in der Regionalliga gegen Pipinsried

Gegen den FC Pipinsried hieß es im Stadion an der Grünwalder Straße am Ende eines einseitigen Spiels 6:1 für die Hausherren. Insgesamt bringt es die U23 des Rekordmeisters damit schon auf 27 Tore nach sieben Spielen, im Schnitt also kann vier Treffer pro Spiel. (DATEN: Tabelle der Regionalliga Bayern)