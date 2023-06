Cottbus-Trainer Wollitz enttäuscht: "Wie gestern im Champions-League-Finale"

„Dann ist wirklich die Arbeit von zwölf Monaten, ich will nicht sagen zunichte, aber wir haben nichts in der Hand“, gab der Trainer im Interview mit RBB zu. Dementsprechend war er nach dem Schlusspfiff „mehr als enttäuscht“.

Wollitz: „So ein bisschen wie gestern im Champions-League-Finale“

So vergab unter anderem Jan Shcherbakovski kurz vor dem Rückstand die Cottbuser Führung per Kopf.

Jene 14. Minute erinnerte seinen Coach an Romelu Lukakus Möglichkeit im Champions-League-Endspiel: „Den Kopfball sollte man in so einem Spiel wegmachen. Da darfst du den Torwart keine Chance mehr geben. So ein bisschen wie gestern im Champions-League-Finale.“