FC Bayern: Spiel wird verlegt

Das Gastspiel der Bayern-Amateure bei der Zweitvertretung von Greuther Fürth muss verlegt werden. Wie die Münchner am Donnerstagabend mitteilten, findet die Partie gegen die Kleeblätter nicht wie geplant am Dienstag, den 17. Oktober statt, sondern stattdessen am 8. oder 9. Dezember.