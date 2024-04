Würzburger Kickers marschieren Richtung Meisterschaft

Die Würzburger Kickers marschieren weiter Richtung Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Am Freitag gewannen die Kickers gegen den 1. FC Schweinfurt souverän mit 3:0. Vor 4712 Zuschauern in der heimischen Akon-Arena ließ der frühere Zweitligist nichts anbrennen und führten bereits zur Halbzeit mit 2:0.