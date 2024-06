FC Bayern bindet Abwehr-Juwel

von SPORT1 28.06.2024 • 18:40 Uhr Ein weiteres Talent verlängert langfristig beim FC Bayern. Rechtsverteidiger Max Scholze wird in der kommenden Saison jedoch zunächst verliehen.

Der FC Bayern München hat mit Max Scholze ein großes Talent des eigenen Nachwuchscampus langfristig gebunden. Wie der Klub am Freitagabend bekannt gab, verlängert der Rechtsverteidiger seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2027.

In der kommenden Saison soll der 19-Jährige allerdings zunächst bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln, deswegen wird er an den SV Verl in die 3. Liga verliehen. Verl beendete die vergangene Saison im Mittelfeld der Tabelle und landete auf Rang zwölf.

„Max kam vor fünf Jahren zu uns ins Internat und wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in dieser Zeit. In der vergangenen Saison hat er als U19-Spieler bereits konstant gute Leistungen bei unseren Amateuren abgeliefert, jetzt ist es an der Zeit für die nächste Herausforderung im Profifußball. Wie alle unsere Leihspieler werden wir Max sehr aufmerksam auf seiner Station in Verl verfolgen und wünschen ihm dort viel Erfolg“, wird Jochen Sauer, der Direktor der Nachwuchsentwicklung, zitiert.

Bayern-Stammkraft in der Regionalliga

Scholze war bereits 2019 in die Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters gewechselt. Zuvor spielte er beim Nachwuchs von Dynamo Dresden.

