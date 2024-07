Regionalliga-Start: Burghausen - FC Bayern II LIVE im TV & Livestream

Die Regionalliga Bayern startet am Donnerstag in ihre neue Saison. Los geht‘s mit der Partie zwischen Wacker Burghausen und Bayern II. SPORT1 erklärt, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Die Regionalliga Bayern startet am Donnerstag in ihre neue Saison. Los geht‘s mit der Partie zwischen Wacker Burghausen und Bayern II. SPORT1 erklärt, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Die Regionalliga Bayern startet bereits am Donnerstag (18. Juli) in die neue Saison. Nur wenige Tage nach dem Ende der Europameisterschaft startet die Liga mit der Partie zwischen Wacker Burghausen und dem FC Bayern München II in die neue Spielzeit. Los geht‘s um 19.00 Uhr in der Wacker Arena in Burghausen.