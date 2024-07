Zwei-Tore-Führung verspielt! Rückschlag für Bayern-Reserve

Rückschlag für Bayern II. Das Team von Holger Seitz musste sich am 2. Spieltag der neuen Saison in der Regionalliga Bayern mit einem Remis begnügen. Gegen die SpVgg Ansbach kam die Bayern-Reserve nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus.

Dabei verspielten die Münchner eine Zwei-Tore-Führung. Kapitän Timo Kern brachte die Heimmannschaft am Bayern-Campus in der 9. Minute per Kopf in Führung, der Routinier nickte eine Ecke ins gegnerische Tor.