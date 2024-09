90.+3! Später Doppelschlag rettet Bayern

Die Zweitvertretung des FC Bayern München kommt gegen Aubstadt spät zurück und rettet dank eines Doppelschlags einen Punkt. Der Ausgleich fällt tief in der Nachspielzeit.

Lucky Punch in der Nachspielzeit! Die Zweitvertretung des FC Bayern München hat am Freitagabend eine Niederlage abwenden können - und das mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss. Die Münchner erkämpften sich letztendlich ein 2:2 (0:1) gegen den TSV Aubstadt und behaupteten vorübergehend Platz vier in der Regionalliga Bayern.