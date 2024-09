FC Bayern blamiert sich gegen Aufsteiger!

Hankofen-Stürmer Tobias Lermer schnürte dabei einen Doppelpack. Zuerst brachte er den Regionalliga-Aufsteiger in der 30. Spielminute nach einem Fehler in der Abwehr der Münchner in Führung, bevor er in der sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zur Vorentscheidung traf.