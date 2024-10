Bayern patzt bei abgeschlagenem Schlusslicht

Der FC Bayern II hat in der Regionalliga Bayern einen fest eingeplanten Sieg verpasst und damit im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga einen Dämpfer kassiert.

Bayern geraten in Rückstand

Im Derby im Stadion an der Grünwalder Straße geriet der Favorit zunächst in der 39. Minute durch das Tor von Benedikt Hoppe in Rückstand. Nur wenig später rauschte ein Fernschuss von Noah Jones knapp am Bayern-Tor vorbei.