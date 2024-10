FC Bayern: Ibrahimovic trifft bei Spektakel

Die Zweitvertretung des FC Bayern München hat in der Regionalliga einen spektakulären Schlagabtausch für sich entschieden. Die Münchner gewannen am Freitagabend mit 3:2 (2:1) gegen den FV Illertissen und feierten nach einem 2:0-Auswärtssieg in Bamberg (3. Oktober) den zweiten Sieg in Folge.