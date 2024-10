Regionalliga: Bayern-Gala gegen Zweitliga-Reserve

Serie ausgebaut! Der FC Bayern II hat am Dienstagabend in der Regionalliga Bayern mit 4:0 (2:0) gegen Greuther Fürth II gewonnen. Für die Reserve des Rekordmeisters war es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. In dieser Zeit fuhr das Team von Trainer Holger Seitz zehn Punkte ein.