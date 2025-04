Rückschlag für Bayern-Amateure! Juwel kann Pleite nicht verhindern

Die Amateure des FC Bayern kassieren in der Regionalliga einen Rückschlag. Im Kampf um Platz zwei verliert das Team an Boden, ein Juwel trifft immerhin.

Die Bayern-Amateure unterlagen am Mittwochabend beim TSV Aubstadt 1:2 (0:1) und bleiben somit auf Platz fünf der Tabelle . Mit einem Remis gegen die Unterfranken wäre Bayern II auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem 1. FC Schweinfurt 05 gesprungen.

Kusi-Asare trifft für Bayern

Tim Hüttl hatte Aubstadt in der 25. Minute in Führung gebracht, Leon Heinze erhöhte nach 79 Minuten auf 2:0. In der Nachspielzeit erzielte Bayerns Jonah Kusi-Asare den Anschlusstreffer zum 1:2 (90.+3).