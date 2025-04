Sieglos in diesem Jahr! Bayern-Talente setzen Negativ-Serie fort

Der FC Bayern II muss in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2025 warten. Der Nachwuchs des Rekordmeisters verlor das Verfolgerduell beim TSV Buchbach mit 1:2 (0:1) .

Bayern verliert Platz eins aus den Augen

Durch die Niederlage in Buchbach rutschten die Bayern in der Tabelle auf Platz fünf ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Schweinfurt beträgt bereits zehn Punkte. Der Tabellenführer kann seinen Vorsprung am Wochenende weiter ausbauen.