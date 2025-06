Bayern-Amateuren gelingt Transfer-Coup

Besondere Rückkehr für Schmitz

Der in München geborene 30-Jährige kam 2001 in die Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters und durchlief dort alle Nachwuchsteams. 2013 berief Erik ten Hag Schmitz in die Amateur-Mannschaft, am Ende der Saison feierte das Team den Meistertitel in der Regionalliga Bayern.