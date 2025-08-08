Dritter Sieg im dritten Spiel: Bayern II weiter im Torrausch

SPORT1 08.08.2025 • 21:06 Uhr Die Bayern-Amateure feiern am dritten Spieltag den dritten Sieg. Erneut präsentiert sich die Münchner Offensive äußerst treffsicher.

Der FC Bayern II hat seinen Höhenflug in der Regionalliga Bayern eindrucksvoll fortgesetzt. Am dritten Spieltag setzten sich die Münchner deutlich mit 5:0 (3:0) gegen Schwaben Augsburg durch - und stehen damit bei der vollen Punkteausbeute.

Dabei legte die Mannschaft von Trainer Holger Seitz einen Traumstart hin: Schon nach vier Minuten sorgte Anton Heinz für den Führungstreffer.

Der FCB bestimmte auch in der Folge die recht einseitige Partie. Tim Binder (20.) und Guido Della Rovere (45.+1) ließen die Münchner noch zwei weitere Male vor dem Pausenpfiff jubeln.

Traumtor lässt Bayern-Amateure jubeln

Im zweiten Abschnitt legte Heinz (61.) seinen zweiten Treffer nach. Dabei traf der Stürmer besonders sehenswert, als er den Ball nach Vorarbeit von Della Rovere volley ins lange Eck nagelte. In der Schlussminute stellte Bajung Darboe (90.) den Endstand her.

Nach dem dritten Saisonsieg thront die Zweitvertretung des FC Bayern weiter an der Tabellenspitze. Unterhaching steht zwar ebenfalls bei neun Punkten, muss sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Rang zwei zufriedengeben.