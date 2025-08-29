Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Regionalliga Bayern
Regionalliga Bayern
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Regionalliga Bayern>

"Nicht zu fassen": Bayern-Stürmer wie im Rausch

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern-Stürmer im Torrausch

Die zweite Mannschaft des FC Bayern beendet ihre kleine Sieglosserie. Zu verdanken ist dies vor allem Anton Heinz, der einen unglaublichen Auftritt hinlegt.
Anton Heinz erzielte einen Viererpack für Bayern II
Anton Heinz erzielte einen Viererpack für Bayern II
© IMAGO/Lackovic
Julius Schamburg
Die zweite Mannschaft des FC Bayern beendet ihre kleine Sieglosserie. Zu verdanken ist dies vor allem Anton Heinz, der einen unglaublichen Auftritt hinlegt.

Anton Heinz hat den FC Bayern II mit einer furiosen Leistung zum Sieg in der Regionalliga Bayern geführt!

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach zwei sieglosen Spielen schoss Heinz die Amateure des FC Bayern mit gleich vier Toren zum 4:1-Auswärtserfolg beim FC Memmingen.

„Nicht zu fassen! Anton Heinz zum Vierten“, schrieb auch der X-Account des Bayern-Campus begeistert in Großbuchstaben nach seinem vierten Treffer.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Heinz-Viererpack für die Bayern

In der 28. Minute lief Heinz dabei von der Mittellinie alleine auf das Tor der Gastgeber zu und musste nur noch zur 1:0-Führung einschieben. Den zweiten Treffer erzielte der 27 Jahre alte Stürmer per Kopf (34.).

{ "placeholderType": "MREC" }

In der zweiten Halbzeit traf Heinz dann vom Elfmeterpunkt (70.), ehe er in der Schlussphase noch ein weiteres Tor beisteuerte (90.).

Pascal Maier hatte für Memmingen zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen (38.).

Die Bayern verbesserten sich durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz, Memmingen liegt im Mittelfeld auf Rang zehn.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite