"Nicht zu fassen": Bayern-Stürmer wie im Rausch

Anton Heinz hat den FC Bayern II mit einer furiosen Leistung zum Sieg in der Regionalliga Bayern geführt!
Bayern-Stürmer im Torrausch
Nach zwei sieglosen Spielen schoss Heinz die Amateure des FC Bayern mit gleich vier Toren zum 4:1-Auswärtserfolg beim FC Memmingen.
„Nicht zu fassen! Anton Heinz zum Vierten“, schrieb auch der X-Account des Bayern-Campus begeistert in Großbuchstaben nach seinem vierten Treffer.
Heinz-Viererpack für die Bayern
In der 28. Minute lief Heinz dabei von der Mittellinie alleine auf das Tor der Gastgeber zu und musste nur noch zur 1:0-Führung einschieben. Den zweiten Treffer erzielte der 27 Jahre alte Stürmer per Kopf (34.).
In der zweiten Halbzeit traf Heinz dann vom Elfmeterpunkt (70.), ehe er in der Schlussphase noch ein weiteres Tor beisteuerte (90.).
Pascal Maier hatte für Memmingen zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen (38.).
Die Bayern verbesserten sich durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz, Memmingen liegt im Mittelfeld auf Rang zehn.