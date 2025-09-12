Ärger in der Nachspielzeit! Nächster Rückschlag für FC Bayern II

SPORT1 12.09.2025 • 22:47 Uhr Der FC Bayern II kassiert den nächsten Dämpfer und verliert bei der SpVgg Hankofen-Hailing. In der Nachspielzeit fliegt ein Bayern-Amateur vom Platz.

Nächster Rückschlag für die Amateure des FC Bayern! Bei der SpVgg Hankofen-Hailing musste sich die zweite Mannschaft des FC Bayern mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Jonas Hoffmann erzielte in der 79. Minute den entscheidenden Treffer für Hankofen-Hailing.

Bayern-Youngster sieht Gelb-Rot wegen Meckerns

Zudem sah Bayern-Profi Tim Binder in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (90.+5), weil sich der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler zweimal lautstark beim Schiedsrichter beschwerte.

„Die wichtigen Zweikämpfe, die am Ende das Spiel entschieden haben, hat überwiegend Hankofen gewonnen. Das darf unseren jungen Spielern nicht passieren, dass sie sich im Verlauf des Spiels so den Schneid abkaufen lassen. Das sind wichtige Erfahrungswerte für die Mannschaft, die wir in den kommenden Tagen aufarbeiten werden“, ärgerte sich Cheftrainer Holger Seitz.

Nach einer Pleite gegen Tabellenführer Unterhaching und einem Unentschieden gegen Bayreuth konnte die zweite Mannschaft der Münchner mit 4:1 in Memmingen gewinnen. In Hankofen mussten die Amateure des deutschen Rekordmeisters am Freitagabend den nächsten Rückschlag hinnehmen.