Regionalliga: Bayerns Durstrecke geht weiter

SPORT1 03.10.2025 • 23:20 Uhr Die Amateure des FC Bayern bleiben auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg. Gegen Ansbach verbucht das Team von Trainer Holger Seitz immerhin ein Remis.

Wieder kein Sieg für den FC Bayern II! Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie konnte die Reserve des Rekordmeisters beim 1:1 am Freitagabend bei der SpVgg Ansbach immerhin einen Punkt einfahren.

Tarkan Ücüncü (21.) brachte die Gastgeber im ersten Abschnitt in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte Robert Deziel Jr. den Ausgleichstreffer für die Münchner (57.).

Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Anton Heinz die große Chance auf das zweite FCB-Tor. Der Torjäger kam in eine gute Schussposition an der Strafraumgrenze, doch unmittelbar vor dem Abschluss versprang der Ball auf dem unebenen Untergrund und das Spielgerät flog über das Tor.

Bayern-Amateure nutzen Chancen nicht

Bayern-Trainer Holger Seitz ärgerte sich nach dem Spiel über die ungenutzten Chancen. „Wir waren schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hätten mindestens ein Tor erzielen müssen. Ansbach hat dann das gemacht, was uns gefehlt hat, und eine Kontersituation konsequent ausgespielt“, analysierte er.

