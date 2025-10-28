Regionalliga: Später Ausgleich! Bayern-Krise hält an

Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Partien: Die Krise der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga hält weiter an. Am Dienstagabend trennte sich die Reserve des Rekordmeisters von der SpVgg Greuther Fürth II mit 1:1 (1:0).
Robert Deziel brachte die Münchener in der 25. Minute nach einer Ecke per Kopf in Führung.
Ausgleich in den Schlussminuten
Daraufhin gab es Chancen, die Führung zu erhöhen, doch die Bayern schafften es nicht. Kurz vor der Pause erzielten die Gäste dann den vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt (42.).
Nach dem Seitenwechsel gab es dann kaum Torchancen. Die Partie spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Doch dann schlugen die Fürther zu. Joshua Okpalaike traf in der 86. Minute zum Ausgleich.
Die Bayern-Reserve steht nach 13 Spielen mit 18 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Fürth belegt mit zwölf Zählern auf dem Konto den 15. Rang.