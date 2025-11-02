Nächster Rückschlag für Bayern II in der Regionalliga Bayern! Die Truppe von Holger Seitz verlor 0:3 beim VfB Eichstätt und rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.
Bayern-Amateure weiter im Sinkflug
Die Zweitvertretung des FC Bayern kassiert in der Regionalliga Bayern eine deutliche Niederlage bei einem Neuling.
Adin Licina und seine Bayern hatten in Eichstätt nichts zu bestellen
Ferat Nitaj (10.), Pascal Schittler (42.) und Elias Herger (60.) trafen für den Neuling, der auf Rang sieben platziert ist.
Nach einem verheißungsvollen Saisonstart mit drei Siegen in den ersten drei Partien befinden sich die Bayern-Amateure inzwischen im Sinkflug: Die Zweitvertretung gewann nur eine der vergangenen acht Partien.