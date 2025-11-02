Bayern-Amateure weiter im Sinkflug

SPORT1 02.11.2025 • 16:03 Uhr Die Zweitvertretung des FC Bayern kassiert in der Regionalliga Bayern eine deutliche Niederlage bei einem Neuling.

Nächster Rückschlag für Bayern II in der Regionalliga Bayern! Die Truppe von Holger Seitz verlor 0:3 beim VfB Eichstätt und rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.

Ferat Nitaj (10.), Pascal Schittler (42.) und Elias Herger (60.) trafen für den Neuling, der auf Rang sieben platziert ist.