Wildes Sieben-Tore-Spektakel bei Bayern II

SPORT1 21.11.2025 • 21:32 Uhr Die zweite Mannschaft des FC Bayern feiert den zweiten Sieg in Serie. Beim TSV Buchbach fallen gleich sieben Tore.

Die Reserve des FC Bayern hat in der Regionalliga Bayern den zweiten Sieg in Folge eingefahren - musste nach einer komfortablen Führung am Ende jedoch einmal zittern. Das Team von Trainer Holger Seitz gewann ein torreiches Auswärtsspiel beim TSV Buchbach mit 4:3 (1:1).

Die Gastgeber waren in der 41. Minute in Führung gegangen, doch Anton Heinz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich für die Bayern-Amateure (45.+3).

FC Bayern II: Drei Tore in neun Minuten

Im zweiten Durchgang jubelten die Münchner zunächst innerhalb von neun Minuten gleich dreimal: Buchbachs Rocco Tavra unterlief ein Eigentor (50.), anschließend traf erneut Heinz (55.) und kurz darauf Tim Binder (59.) zum 4:1.

Trotz der klaren Drei-Tore-Führung ließ Bayern II die Hausherren noch einmal herankommen: Tobias Heiland verkürzte in der 67. Minute, Samed Bahar stellte in der 78. Minute den Anschluss her. Die Münchner brachten die knappe Führung aber über die Zeit.