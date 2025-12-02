FC Bayern II verliert gegen den Regionalliga-Tabellenführer deutlich

SPORT1 02.12.2025 • 21:26 Uhr Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga gegen Tabellenführer Nürnberg eine weitere Niederlage kassiert. Ein Lichtblick war die Rückkehr eines langzeitverletzten Spielers auf dem Feld.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat die nächste Niederlage kassiert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Holger Seitz in der Regionalliga deutlich mit 0:3 gegen den Tabellenführer 1. FC Nürnberg II.

Bereits in der 27. Minute traf Noah Maboulou zur Führung für Nürnberg. In der 50. Minute erhöhte Justin von der Hitz auf 2:0, ehe Nizar Üstel in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte das 3:0 erzielte.

FC Bayern II: Langzeitverletzter zurück

Für Bayern II gab es dennoch Lichtblicke: Javier Fernandez feierte nach 464 Tagen Verletzungspause sein Comeback als Einwechselspieler. Der 18-Jährige war zuvor von einer schweren Verletzungsserie ausgebremst worden - erst ein Sprunggelenk, dann ein Meniskus - wodurch er fast eine komplette Saison verpasst hatte.