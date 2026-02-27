Amateure des FC Bayern lösen Pflichtaufgabe

SPORT1 27.02.2026 • 21:40 Uhr Die Zweitvertretung des FC Bayern löst gegen Abstiegskandidat Hankofen-Hailing die Pflichtaufgabe. Anreiseprobleme verzögern den Anstoß.

Der FC Bayern II hat am Freitagabend seine Pflichtaufgabe gelöst und einen Sieg eingefahren.

Die Münchner siegten in der Regionalliga Bayern am 21. Spieltag mit 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat SpVgg Hankofen-Hailing. Anton Heinz (66.) und Julien Yanda (90.) trafen für das Team von Holger Seitz.

Aufgrund einer verspäteten Anreise der Gästemannschaft wurde die Begegnung mit einer Verzögerung von 20 Minuten angepfiffen.

FC Bayern II bekam Punktabzug

In der Tabelle steht die Münchner Zweitvertretung nach 21 absolvierten Spielen vorübergehend auf Rang sechs, während Gegner Hankofen-Hailing auf dem vorletzten Platz liegt.