Amateure des FC Bayern lösen Pflichtaufgabe

Der FC Bayern II hat am Freitagabend seine Pflichtaufgabe gelöst und einen Sieg eingefahren.
Bayern-Amateure lösen Pflichtaufgabe
Die Zweitvertretung des FC Bayern löst gegen Abstiegskandidat Hankofen-Hailing die Pflichtaufgabe. Anreiseprobleme verzögern den Anstoß.
Anton Heinz traf für den FC Bayern II
Die Münchner siegten in der Regionalliga Bayern am 21. Spieltag mit 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat SpVgg Hankofen-Hailing. Anton Heinz (66.) und Julien Yanda (90.) trafen für das Team von Holger Seitz.
Aufgrund einer verspäteten Anreise der Gästemannschaft wurde die Begegnung mit einer Verzögerung von 20 Minuten angepfiffen.
FC Bayern II bekam Punktabzug
In der Tabelle steht die Münchner Zweitvertretung nach 21 absolvierten Spielen vorübergehend auf Rang sechs, während Gegner Hankofen-Hailing auf dem vorletzten Platz liegt.
Wegen wiederholter Pyrotechnik-Vorfälle wurde Bayern II ein Punkt abgezogen. Am kommenden Freitag gastiert das Team in Bayreuth.