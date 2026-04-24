FC Bayern II stoppt Niederlagenserie

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga Bayern mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz bezwang den TSV Aubstadt mit 1:0 (1:0).
Bayern II stoppt Niederlagenserie
Den Münchnern gelang damit nach zuvor drei Niederlagen in Serie die Trendwende. In der Tabelle liegen die Bayern mit nun 43 Punkten auf Platz acht.
Toptorjäger des FC Bayern trifft
Den entscheidenden Treffer erzielte Toptorjäger Anton Heinz (43.) kurz vor der Pause. Nach einer Flanke von Michael Scott markierte der 28 Jahre alte Angreifer per Kopf sein 19. Saisontor.
Unter den Tribünengästen im Stadion an der Grünwalder Straße war auch Michael Wiesinger. Der neue Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung nahm zu Wochenbeginn seine Arbeit auf. Er folgt auf Markus Weinzierl, mit dem sich die Bayern auf eine einvernehmliche Trennung einigten, wie der Klub am Freitag kommunizierte.
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