FC Bayern II stoppt Niederlagenserie

Maximilian Lotz 24.04.2026 • 21:40 Uhr Nach drei Pleiten in Serie gelingt den Amateuren des FC Bayern in der Regionalliga Bayern die Trendwende.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga Bayern mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz bezwang den TSV Aubstadt mit 1:0 (1:0).

Den Münchnern gelang damit nach zuvor drei Niederlagen in Serie die Trendwende. In der Tabelle liegen die Bayern mit nun 43 Punkten auf Platz acht.

Toptorjäger des FC Bayern trifft

Den entscheidenden Treffer erzielte Toptorjäger Anton Heinz (43.) kurz vor der Pause. Nach einer Flanke von Michael Scott markierte der 28 Jahre alte Angreifer per Kopf sein 19. Saisontor.