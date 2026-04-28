Traditionsklub verzichtet wohl auf Aufstieg in 3. Liga!

SPORT1 28.04.2026 • 14:38 Uhr Die SpVgg Unterhaching könnte auf einen Aufstieg in die 3. Liga verzichten - obwohl die sportliche Ausgangslage vor dem Saisonfinale in der Regionalliga Bayern durchaus vielversprechend ist.

Der Regionalligist SpVgg Unterhaching könnte trotz guter sportlicher Ausgangslage freiwillig auf den Aufstieg in die 3. Liga verzichten. Wie der kicker berichtet, ist eine endgültige Entscheidung zwar noch nicht gefallen, „die Tendenz geht in diese Richtung“, erklärte Präsident Manfred Schwabl jedoch dem Magazin.

Demnach beschäftigen den früheren Bundesligisten vor allem wirtschaftliche und strukturelle Fragen.

So sei weniger die beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu hinterlegende Bürgschaft in Millionenhöhe ausschlaggebend, sondern vielmehr die Einschätzung, dass der aktuelle Kader in der 3. Liga kaum konkurrenzfähig wäre.

Unterhaching: Bessere Talententwicklung bei Verzicht auf Aufstieg?

Ein Problem: Für den Sprung in den Profifußball müssten wohl mehrere erfahrene Spieler verpflichtet werden, was der Verein finanziell kaum stemmen könne, so der kicker.

Sportlich hatte sich Unterhaching – das erst in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen war – zuletzt mit einem Last-Minute-Sieg bei der SpVgg Bayreuth weiter in eine aussichtsreiche Position im Aufstiegsrennen gebracht.

Dennoch folgte nur wenige Tage später der Dämpfer: Zusammen mit dem Aufsichtsrat soll zeitnah über den endgültigen Kurs entschieden werden. In den Vereinsgremien gibt es laut Schwabl mehrere Verfechter der traditionellen Ausbildungsphilosophie, die die Regionalliga als bessere Entwicklungsplattform für Talente ansehen.

Sollte Unterhaching tatsächlich verzichten, hätte das auch Auswirkungen auf das Aufstiegsrennen: Drei Teams kämpfen noch um den ersten Platz, der für den Showdown mit dem Meister der Regionalliga Nordost berechtigt.