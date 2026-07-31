1860 München verpflichtet Sohn einer Musiklegende

SID 31.07.2026 • 20:53 Uhr Mathew Collins, Sohn von Rockstar Phil Collins, unterschreibt einen Einjahresvertrag beim TSV 1860 München. Ob der berühmte Name möglicherweise für bessere Zeiten in München sorgt?

An der Grünwalder Straße sind triste Zeiten ausgebrochen, nun aber sorgt ein prominenter Name für Aufsehen: Mathew Collins, so heißt die am Freitag vom Fußball-Regionalligisten 1860 München vorgestellte Neuverpflichtung. Sein Vater? Musik-Legende Phil Collins.

In der bayerischen Landeshauptstadt hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet, im Vorfeld hatte er bereits im Probetraining auf dem Platz gestanden und dort für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Vorjahr spielte Collins, in Genf in der Schweiz geboren, noch beim SV Austria Salzburg, durchsetzen konnte er sich dort jedoch nicht.

Vielleicht sorgt er aber nun mithilfe seines berühmten Vaters für etwas Glamour, aber aufgepasst! Als Papa Phil mit der Rockband Genesis und als Solokünstler Anfang der 80er Jahre zu weltweitem Ruhm aufstieg, erlebten die Löwen ihren ersten großen sportlichen Niedergang.