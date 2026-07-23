FC Bayern holt Offensivtalent

Daniel Höhn 23.07.2026 • 14:52 Uhr Der FC Bayern hat seine zweite Mannschaft verstärkt. Ein Juniorennationalspieler wechselt an die Isar.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat sich mit dem tschechischen Juniorennationalspieler Matous Srb verstärkt.

Der 16-Jährige, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, kommt von Slavia Prag an den Campus der Münchner. Über die Länge des Vertrags machten die Bayern keine konkreten Angaben.

FC Bayern: Srb soll das Mittelfeld verstärken

„Wir freuen uns, Matous für den FC Bayern gewonnen zu haben. Er ist ein interessantes Offensiv-Talent, technisch versiert und spielstark, das bei der zweiten Mannschaft von Slavia Prag bereits Erfahrungen im Männerfußball gesammelt hat“, wird Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, auf der Bayern-Homepage zitiert.

Im Sommer 2017 war Srb in die Akademie von Slavia gewechselt und durchlief in der Folge alle Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison erzielte er sechs Tore für die U19 von Slavia.