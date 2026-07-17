Wo ist der Löwe? 1860 München präsentiert neues Logo

Die Elfenbeinküste machte während der WM als die „Elefanten“ auf sich aufmerksam, Stefan Effenberg gilt spätestens seit seiner ikonischen Frisur als „Tiger“ und der TSV 1860 München, das sind eben die „Löwen.“ Das wird sich nun jedoch ändern. Beim Traditionsklub steht eine historische Änderung ins Haus.
Historische Änderung bei 1860
Die „Sechzger“ werden in der kommenden Saison nicht mehr mit ihrem identitätsstiftenden Wappentier auf der Brust auflaufen! Grund dafür ist ein Markenstreit nach dem jüngsten Zoff mit Investor Hasan Ismaik.
1860 kehrt zu historischem Logo zurück
Die Nutzung des Namens „TSV 1860 München“ in Verbindung mit dem bekannten achteckigen Löwenlogo obliegt der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und damit dem Unternehmen Ismaiks. Nach dem letzten Zerwürfnis, das in der einseitigen Kündigung des Kooperationsvertrags mit dem Jordanier gipfelte, musste man an der Grünwalder Straße also kreativ werden.
Die neu gegründete Spielbetriebs-GmbH des e. V. bediente sich dabei der eigenen Historie. In der kommenden Regionalliga-Saison gehen die Giesinger mit dem historischen Logo der Fußball-Abteilung an den Start, das schon von 1899 bis 1911 genutzt wurde. Der Bayerische Fußballverband bestätigte einen entsprechenden Antrag des Vereins.
In dem ellipsenförmigen Wappen sind zwei ausgestreckte Arme zu sehen, an deren Spitze ein Fußball thront. Komplettiert wird die Darstellung von den Buchstaben F und A zur rechten und linken. Unten prangt das Gründungsjahr 1860.
Klar ist aber auch, dass diese Lösung nur als Provisorium gedacht ist. Lieber früher als später will man wieder zum geliebten Löwen zurückkehren. 2031 endet das aktuelle Nutzungsrecht der Merchandising GmbH.
Auch der zweite Löwe, das Firmenlogo des bisherigen Sponsors, wird von der Spielkleidung verschwinden. Das Versicherungsunternehmen machte nach dem Zwangsabstieg von einem Sonderkündigungsrecht der Partnerschaft Gebrauch.
Sponsor, Ausrüster, Logo – Fans müssen sich umgewöhnen
Auch der Trikot-Ausrüster wird ab der kommenden Spielzeit ein Neuer sein. Der bisherige Hersteller Joma wird durch das Münchener Startup „Societas“ ersetzt, mit dem man einen Dreijahresvertrag abschloss. Vorerst wird man ob der Kurzfristigkeit auf eine Übergangslösung mit einem Sondertrikot setzen.
Zu sehen ist auf den komplett weißen Hemden ausschließlich das neue alte Logo – kein Werbepartner und kein Herstellerlogo. Die offizielle Spielbekleidung sei aber bereits in Produktion und solle bald vorgestellt werden, hieß es in einer Instagram-Meldung.
Den ersten offiziellen Einsatz erhält das neue Logo am 21. Juli in der ersten Runde des Toto-Pokals, wenn 1860 beim SV Eintracht Berglern gastiert. Am 1. August ist man beim 1. FC Schweinfurt erstmals in der Regionalliga Bayern gefordert.