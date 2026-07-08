Überraschendes Aus von Sven Bender in Unterhaching

Niklas Sagner 08.07.2026 • 18:27 Uhr Die SpVgg Unterhaching und Trainer Sven Bender beenden überraschend ihre Zusammenarbeit. Es gab Meinungsverschiedenheiten.

Die SpVgg Unterhaching und Cheftrainer Sven Bender trennen sich überraschend. Nach nur zwei Jahren ist die Zusammenarbeit beim Regionalligisten bereits wieder beendet.

Ausschlaggebend für die Entscheidung sollen „unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung und Zielsetzung des Vereins“ gewesen sein. Dies sei nach einem gemeinsamen Gespräch mit Präsident Manfred Schwabl deutlich geworden.

„Natürlich hat uns die Entscheidung und die Kurzfristigkeit überrascht. Jetzt werden wir versuchen schnellstmöglich eine passende Lösung für diese Position zu finden“, wird Schwabl in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Neben Sven Bender verlässt auch Thomas Kasparetti die SpVgg Unterhaching. Die Zukunft von Marc Endres im Verein bleibt derweil offen.

Bender vor Rückkehr zu 1860 München?

„Sven hat in Haching einen hervorragenden Job gemacht und unsere Mannschaft in der

vergangenen Saison in einer schwierigen Phase bis auf den dritten Tabellenplatz der Regionalliga geführt. Besonders beeindruckt hat uns seine Bereitschaft, den Hachinger Weg mit voller Überzeugung mitzugehen – obwohl die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als einfach waren“, sagt Schwabl weiter.

Der ehemalige Nationalspieler hatte den früheren Bundesligisten im Dezember 2024 interimsweise übernommen und stieg im Sommer 2025 zum Cheftrainer auf. In seiner ersten Saison als Hauptverantwortlicher führte Bender die Münchner Vorstädter auf den 3. Platz in der Regionalliga Bayern.