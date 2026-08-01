Holpriger Regionalliga-Start für 1860 München

Maximilian Lotz 01.08.2026 • 16:02 Uhr Durchwachsener Saisonstart für 1860 München. Die Löwen beweisen im ersten Regionalligaspiel nach dem Zwangsabstieg immerhin Moral. Kurz vor Schluss hat Sechzig nochmals Glück.

Der TSV 1860 München hat im ersten Regionalliga-Spiel nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga Comeback-Qualitäten gezeigt. Die Löwen erkämpften sich beim sportlichen Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 ein 2:2 (1:1) – mussten aber kurz vor Schluss noch um den Punktgewinn bangen.

Jason Prodanovic (2.) schockte die Sechziger mit seinem Blitztor zur frühen Führung für die Gastgeber. Michael Eberwein (34.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Glück für die Löwen kurz vor Schluss

In der zweiten Hälfte ging Schweinfurt erneut in Führung. Michael Dellinger scheiterte per Elfmeter zunächst an Torhüter Vitus Eicher, doch der Abpraller landete erneut beim Schützen, der den Ball schließlich im Netz unterbrachte (65.). Arian Ortivero Calderon (70.) gelang für die Gäste die schnelle Antwort.

In der Nachspielzeit jubelten die Schweinfurter nochmals, doch der vermeintliche Lucky Punch von Pietro Besso (90.+2) wurde wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.