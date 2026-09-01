Löwen-Wappen gerettet: 1860 München kauft Markenrechte zurück

Thomas Sevastiadis 01.09.2026 • 15:49 Uhr 1860 München hat die Rechte am Löwen-Wappen zurückgekauft.

Der TSV 1860 München hat mitgeteilt, dass die Markenrechte am Löwen-Wappen von der KGaA abgekauft wurden. Gleichzeitig wurden die Rechte für die Jugend- und ehemalige Profimannschaften wieder ergattert. Die Verhandlungen haben unmittelbar mit dem Start des Insolvenzverfahrens begonnen. Das ist der erste Schritt zur Rückkehr des Kult-Löwens auf den Trikots von 1860 München.

„Damit gelangen die Markenrechte und die Mannschaft unter das Dach des Vereins und seiner Spielbetriebs-GmbH. Der Löwe ist zurückgekehrt – das ist ein starkes Signal für unsere Fans, unsere Partner und den gesamten Verein“, freuten sich Gernot Mang (Präsident) und Thomas Probst (Geschäftsführer Spielbetriebs-Gmbh). Über den gezahlten Preis wurden keine Angaben gemacht.

Ob und wann der Verein das Wappen wieder beim Merchandising benutzen darf, bleibt unklar. In der laufenden Saison laufen die Giesinger mit einem Retro-Trikot auf, mit einem Wappen aus den Jahren 1899 bis 1911.

Das Resultat ist, dass die Spielbetriebs-GmbH wieder Kontrolle über den Verein, ihre Spieler und ihr Merchandising hat. Der umstrittene Investor Hasan Ismaik hat somit rein rechtlich kein Mitspracherecht mehr in der GmbH. Er wahrt jedoch seine Anteile an der KGaA.