Rückschlag für Dante

Der leichte Aufwärtstrend des FC Bayern II in der Regionalliga endet im Gastspiel beim Tabellenführer.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hat Trainer Dante mit dem FC Bayern II einen Dämpfer kassiert. Die zweite Mannschaft der Münchner verlor beim weiterhin ungeschlagenen Regionalliga-Spitzenreiter TSV Buchbach mit 0:2 (0:0).

Tobias Stoßberger (46.) und Daniel Muteba (53.), der nach einem von Jannis Bärtl parierten Elfmeter abstaubte, erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Dante ist seit dieser Saison Trainer des FC Bayern II Dante ist seit dieser Saison Trainer des FC Bayern II © IMAGO/Beautiful Sports

„Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Die erste Halbzeit war so weit in Ordnung, aber in der zweiten Hälfte müssen wir von Anfang an wach sein“, sagte Dante nach der Partie. Einen Tag zuvor hatte der frühere Innenverteidiger noch die U19 des FC Bayern in der Youth League betreut und zu einem 6:1-Sieg gegen den FK Bodö/Glimt geführt.

1860 München bleibt ungeschlagen

In der Regionalliga liegt Dante mit seiner Mannschaft mit sieben Punkten aus den ersten sieben Spielen auf dem 16. Platz.

Besser läuft es für den Stadtrivalen 1860 München. Die Löwen bleiben nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga weiterhin ungeschlagen und feierten mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Schwaben Augsburg den dritten Saisonsieg. Lance Fiedler (10., 35.) und Tunay Deniz (49.) führten die Sechziger mit ihren Toren auf Rang fünf.