Traumtor lässt Bayern-Amateure jubeln - später Schock für 1860

Felix Kunkel 04.09.2026 • 21:25 Uhr Die zweite Mannschaft des FC Bayern fährt ihren zweiten Sieg in Serie ein. Ein Youngster sorgt mit einem besonderen Tor für den Höhepunkt des Tages.

Nächstes Erfolgserlebnis für den FC Bayern II! Die Mannschaft von Trainer Dante hat am Freitagabend den VfB Eichstätt souverän mit 3:0 (2:0) bezwungen.

Für das Regionalliga-Team der Münchner war es nicht nur der zweite Sieg in Folge, sondern nach sechs Saisonspielen überhaupt erst der zweite Dreier der laufenden Spielzeit.

Bayern-Juwel trifft traumhaft

Für den Höhepunkt des Abends sorgte Bogdan Olychenko bereits in der 19. Minute. Der 19-Jährige trat einen Eckball an den kurzen Pfosten, der Ball segelte über den überraschten Torhüter hinweg direkt ins Netz.

David Heindl (28.) legte noch vor der Pause für die Zweitvertretung des Rekordmeisters nach, der eingewechselte Bastian Assomo (77.) sorgte in der zweiten Hälfte für den Endstand.

Regionalliga Bayern: Später Schock für 1860

Die Bayern haben nun sieben Punkte auf ihrem Konto und belegen den 14. Platz. Eichstätt liegt mit einem Zähler mehr auf Rang 13.

1860 München ist zwar weiter ohne Niederlage – musste allerdings einen bitteren Last-Minute-Rückschlag hinnehmen. Die Löwen trennten sich von der DJK Vilzing 2:2 (1:0), nachdem Ex-1860-Stürmer Markus Ziereis in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielt hatte.

Für 1860 trafen Florian Niederlechner (9.) und Tunay Deniz (63.). Das erste Tor für Vilzing hatte Nik Leipold geschossen.