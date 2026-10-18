Münchner Derby: TSV 1860 vs. FC Bayern II live im TV, Stream & Ticker

1860? "Brisant - aber ich freue mich darauf"

Wenn der TSV 1860 München und der FC Bayern II aufeinandertreffen, geht es um weit mehr als drei Punkte. Nach über fünf Jahren steigt am Sonntag wieder ein Pflichtspiel-Derby zwischen den beiden Münchner Klubs.

Der TSV 1860 München empfängt am 15. Spieltag der Regionalliga Bayern die zweite Mannschaft des FC Bayern. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist am Sonntag, 18. Oktober, um 14 Uhr.

Für die Löwen bietet sich die Chance, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten, während die Bayern-Amateure mit einem Erfolg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen wollen.

Florian Niederlechner will mit dem TSV 1860 München den Derbysieg einfahren Florian Niederlechner will mit dem TSV 1860 München den Derbysieg einfahren © IMAGO/Sven Simon

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Zuletzt standen sich beide Mannschaften 2021 in der 3. Liga gegenüber. Damals gewann 1860 das Hinspiel mit 2:0, das Rückspiel endete remis. Nun kommt es erstmals seit dem Abstieg der Bayern-Reserve aus der 3. Liga wieder zum Münchner Duell im Ligabetrieb.

Auch in der Regionalliga haben die Nachbarn bereits eine gemeinsame Historie. In der Saison 2017/18 gewann der Bayern-Nachwuchs beide Duelle gegen die Löwen. Dennoch gelang 1860 damals der direkte Wiederaufstieg in die 3. Liga.

Sportlich reist der TSV 1860 mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Alper Kayabunar besiegte unter der Woche die SpVgg Bayreuth mit 2:1 und rangiert in der Spitzengruppe der Regionalliga. Die Bayern-Amateure sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, mussten zuletzt aber zwei Unentschieden in Serie hinnehmen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.