Bei einem Außerordentlichen Bundestag am 18. Dezember soll ein Antrag für den Reformvorschlag gestellt werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt sich im Ringen um eine Reform der Regionalliga für das sogenannte Kompassmodell ein. Wie der DFB bekannt gab, einigte sich das Präsidium des Verbandes bei seiner Sitzung am Freitag darauf, beim Außerordentlichen DFB-Bundestag am 18. Dezember einen Antrag auf Einführung des Reformvorschlags zu stellen.

Um die Reform zu beschließen, ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit unter den 257 Delegierten nötig. Ob diese erreicht wird, ist ungewiss. Besonders aus dem Südwesten und aus Bayern gibt es Vorbehalte.

e9033b3482bed98b32cfcee6cde902c509adc6a3-ipad.jpg DFB-Präsident Bernd Neuendorf © picture-alliance/dpa/SID/Florian Wiegand

DFB-Präsident Neuendorf wirbt für Kompassmodell

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hingegen will bis zum Bundestag für das Kompassmodell werben. „Das Kompassmodell hat in einer bundesweiten Vereinsbefragung im Sommer eine Mehrheit erzielt“, wurde der 65-Jährige zitiert: „Dem wollen wir mit unserem Antrag Rechnung tragen. Vier Meister, vier direkte Aufsteiger: Dieses klare Prinzip schafft endlich Verlässlichkeit.“

Über die Aufteilung und Aufstiegsregelungen in den derzeit fünf Staffeln der Regionalliga herrscht seit Jahren erbitterter Streit. Im Mittelpunkt steht dabei die ungeklärte Aufstiegsfrage: Weil nur vier Meister pro Saison in die dritte Liga aufsteigen, geht bislang jedes Jahr ein Champion leer aus.

Aktuell haben nur die Meister aus den Staffeln West und Südwest ein direktes Aufstiegsrecht. In den Staffeln Bayern, Nord und Nordost steigt pro Jahr in einem rotierenden System ein Meister sicher auf, die anderen beiden Erstplatzierten spielen in zwei Playoff-Partien den vierten Aufsteiger aus.

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Regionalliga: Einteilung anhand geografischer Kriterien

Das von Neuendorf favorisierte Kompassmodell sieht vor, die Regionalliga in vier Staffeln mit jeweils 20 Mannschaften zu untergliedern. Die Einteilung der Teams soll anhand geografischer Kriterien erfolgen, die Zusammensetzung kann sich von Saison zu Saison ändern. Alle Meister würden in die 3. Liga aufsteigen.

Ein weiterer Antrag des DFB-Präsidiums sieht vor, dass die Verantwortlichkeit als Träger der 4. Spielklassenebene in der neuen Struktur auf den DFB übergehen würde. Verbunden wäre dies mit einer einheitlichen Organisation, einer zentralen Vermarktung und einheitlichen Zulassungsvoraussetzungen für alle Staffeln.

Die Pläne des DFB sehen zudem vor, das neue Modell ab der Saison 2028/29 umzusetzen – die Spielzeit 2027/28 wäre demnach eine Qualifikationssaison. Zuletzt war Ende Juni ein Reformversuch der Regionalligen gescheitert.