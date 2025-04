Krawalle bei Regionalliga-Spiel in Jena

Üble Szenen in der Regionalliga Nordost! Anhänger des Halleschen FC haben in der Halbzeitpause der Partie beim FC Carl Zeiss Jena versucht, den Block der Heimfans zu stürmen.

In der TV-Übertragung des MDR war zu sehen, wie einige vermummte Gästefans in den Innenraum vordrangen und gewaltsam gegen Absperrungen und Ordner vorgingen. Anschließend kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Jenaer Fans im naheliegenden Block. Zudem wurde Pyrotechnik in Richtung der Heimfans abgefeuert.