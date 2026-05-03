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Stadionsprecher stirbt nach Zusammenbruch

Trauer um Stadionsprecher

In der Regionalliga Nordost gerät die Niederlage des FC Eilenburg zur Nebensache. Ein dramatischer Todesfall überschattet den Nachmittag.
Der FC Eilenburg trauert um seinen Stadionsprecher Martin Hoffmeier
Der FC Eilenburg trauert um seinen Stadionsprecher Martin Hoffmeier
© instagram.com/fceilenburgoffiziell
Daniel Höhn
In der Regionalliga Nordost gerät die Niederlage des FC Eilenburg zur Nebensache. Ein dramatischer Todesfall überschattet den Nachmittag.

Große Trauer in der Regionalliga Nordost: Martin Hoffmeier, Stadionsprecher beim FC Eilenburg, ist am Samstag nach einem Zusammenbruch beim Spiel gegen den Greifswalder FC (0:6) verstorben.

„Wir sind fassungslos“, schrieb der FC Eilenburg am späten Samstagabend bei Facebook. „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadionsprecher und langjähriger Freund Martin Hoffmeier heute während des Spiels zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist.“

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Bei allen im Klub war die Betroffenheit groß: „Martin war über viele Jahre eine prägende Stimme in unserem Ilburg-Stadion. Mit seiner Art, seiner Leidenschaft und seiner Nähe zum Verein hat er den FC Eilenburg begleitet und mitgestaltet. Für viele von uns war er weit mehr als ‚nur‘ der Stadionsprecher. Was heute passiert ist, lässt sich kaum in Worte fassen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Mama, seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Beileidsbekundungen nach tragischem Tod

Unter dem Beitrag des Klubs fanden sich immer zahlreiche Beileidsbekundungen – unter anderem auch von Konkurrenten aus der Regionalliga Nordost.

„Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod Eures Stadionsprechers Martin Hoffmeier erfahren. Unser tief empfundenes Beileid gilt Euch als Verein und insbesondere der Familie und den Angehörigen von Martin Hoffmeier, denen wir viel Kraft wünschen. Ruhe in Frieden!“, schrieb der 1. FC Lok Leipzig.

Der Chemnitzer FC postete: „Ruhe in Frieden“. Anteilnahme kam auch von der BSG Chemie Leipzig: „Wir behalten Martin Hoffmeier als freundlichen Menschen und jederzeit fairen Sportsmann in Erinnerung.“

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