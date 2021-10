Friedhelm Funkel erklärt das 0:11 des KFC Uerdingen gegen Rot-Weiss Essen

Funkel: Ja, aber diese wurden wild zusammengekauft. Das Team war von der Altersstruktur schon über seinem Zenit. Es wurde viel Geld rausgeworfen, weil diese Profis für Drittliga-Verhältnisse viel zu viel verdient haben. Jetzt muss sich der Verein wieder mit ganz einfachen Mitteln stabilisieren. Die Fans spüren, wenn auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Zuletzt durfte man im Pokal zum ersten Mal in Krefeld in der Hubert-Houben-Kampfbahn spielen, weil dort die Auflagen nicht so krass sind wie in der 3. Liga. Da kamen rund 1800 Zuschauer. Wenn das Team jetzt in der Grotenburg spielen dürfte, würden 3000 bis 4000 Fans kommen. Das Potenzial ist also da, nur man muss Geduld haben.