Regionalliga West: BVB ärgert Spitzenreiter Schalke

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat in der Regionalliga West das Revierderby gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 mit 4:1 (1:1) gewonnen.
Tony Reitz brachte den BVB nach einer guten halben Stunde vom Punkt in Führung (33.), ehe Ex-Dortmunder Vincenzo Onofrietti in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Gäste ausglich (45.+1).
BVB II rückt ran
Nach der Pause sorgten die Hausherren mithilfe eines Doppelschlags für die Vorentscheidung im Revierderby.
Jordi Paulina brachte Dortmund erneut in Führung (55.), U17-Welt- und Europameister Almugera Kabar ließ fünf Minuten den Treffer zum 3:1 (61.) folgen. Zwei Minuten vor dem Ende machte Joseph Boyamba (81.) endgültig alles klar.
Trotz der Niederlage bleibt Schalke II zunächst mit 30 Punkten Tabellenführer. Der BVB kletterte mit nun 25 Zählern auf Rang fünf.