David Lelle wird die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verlassen. Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige wechselt zu Aris Limassol nach Zypern.
Titelkampf statt BVB-Reserve
„David hat sich in unserer U23 jederzeit sehr positiv eingebracht und professionell verhalten. Für seine neue Aufgabe bei Aris Limassol wünschen wir ihm sportlich wie persönlich alles Gute“, wird Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23 der Borussen, auf der BVB-Homepage zitiert.
Laut Aris erfolgt der Wechsel ablösefrei
Während die Borussia Stillschweigen in Sachen Ablösesumme bewahrte, verkündete Aris einen ablösefreien Wechsel. Lelles Vertrag wird bis Sommer 2028 laufen.
Lelle spielte bereits im Nachwuchs von RB Leipzig, dem FC Schalke 04 und Holstein Kiel. Zuletzt hatte er beim BVB II in der Regionalliga West aber einen schweren Stand.
Auf Zypern wird es gleich ernst für Lelle, denn Aris befindet sich mitten im Kampf um die Meisterschaft. Nur vier Punkte trennen das Team aus Limassol nach 15 Spieltagen von Spitzenreiter und Champions-League-Teilnehmer FC Pafos.