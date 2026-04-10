Überraschendes Trainer-Aus für Kult-Profi Sascha Mölders

Regionalligist SC Wiedenbrück hat sich überraschend von seinem Cheftrainer Sascha Mölders getrennt. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Demnach gehen Klub und Trainer einvernehmlich auseinander.
Überraschendes Aus für Mölders
„Diese Entscheidung ist dem Verein außerordentlich schwergefallen und wurde keinesfalls leichtfertig getroffen. In den vergangenen 15 Monaten hat Sascha Mölders mit großem persönlichen Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und einer bemerkenswerten Identifikation mit dem SC Wiedenbrück gearbeitet“, heißt es vom Vorstand in einer Stellungnahme des Klubs. Die Entscheidung einer Trennung erfolgte „nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen“.
Mölders verlässt abstiegsbedrohten Klub
Sieben Spiele vor Saisonende steht der SC Wiedenbrück auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. Am Mittwoch verlor Wiedenbrück gegen den 1. FC Bocholt 0:2. Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Auf das rettende Ufer hat das Team bereits zwölf Punkte Rückstand.
Mölders, der mit dem FC Augsburg in der Bundesliga spielte und danach für 1860 München auflief, meldete sich ebenfalls zu Wort. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Ich hoffe jedoch sehr, dass die Mannschaft die notwendigen Punkte holt und dieser Schritt am Ende dazu beiträgt, den Klassenerhalt zu sichern.“
Mölders hatte den Trainerjob in Wiedenbrück im Januar 2025 übernommen. In seinem ersten Jahr hatte er den Klub noch vor dem Abstieg bewahrt.