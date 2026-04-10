Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Regionalliga West
Regionalliga West
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Regionalliga West>

Überraschendes Trainer-Aus für Kult-Profi Sascha Mölders

Überraschendes Aus für Mölders

Der SC Wiedenbrück trennt sich überraschend von Cheftrainer Sascha Mölders. Der prominente Stürmer verlässt den Klub nach "intensiven und vertrauensvollen Gesprächen".
Der König der Löwen hat aufgebrüllt. Wir haben noch einmal die Top-5-Szenen von Sascha Mölders beim TSV 1860 München.
Maximilian Huber
Der SC Wiedenbrück trennt sich überraschend von Cheftrainer Sascha Mölders. Der prominente Stürmer verlässt den Klub nach "intensiven und vertrauensvollen Gesprächen".

Regionalligist SC Wiedenbrück hat sich überraschend von seinem Cheftrainer Sascha Mölders getrennt. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Demnach gehen Klub und Trainer einvernehmlich auseinander.

„Diese Entscheidung ist dem Verein außerordentlich schwergefallen und wurde keinesfalls leichtfertig getroffen. In den vergangenen 15 Monaten hat Sascha Mölders mit großem persönlichen Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und einer bemerkenswerten Identifikation mit dem SC Wiedenbrück gearbeitet“, heißt es vom Vorstand in einer Stellungnahme des Klubs. Die Entscheidung einer Trennung erfolgte „nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen“.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Mölders verlässt abstiegsbedrohten Klub

Sieben Spiele vor Saisonende steht der SC Wiedenbrück auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. Am Mittwoch verlor Wiedenbrück gegen den 1. FC Bocholt 0:2. Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Auf das rettende Ufer hat das Team bereits zwölf Punkte Rückstand.

Mölders, der mit dem FC Augsburg in der Bundesliga spielte und danach für 1860 München auflief, meldete sich ebenfalls zu Wort. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Ich hoffe jedoch sehr, dass die Mannschaft die notwendigen Punkte holt und dieser Schritt am Ende dazu beiträgt, den Klassenerhalt zu sichern.“

Mölders hatte den Trainerjob in Wiedenbrück im Januar 2025 übernommen. In seinem ersten Jahr hatte er den Klub noch vor dem Abstieg bewahrt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite